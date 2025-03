Oscar per il miglior film ad Anora

L'Oscar per il migliore film alla 97/a edizione dei premi è andato ad Anora di Sean Baker. La statuetta va ai produttori Alex Coco, Samantha Quan e allo stesso Sean Baker.

"L'abbiamo fatto con pochi soldi ma con tutto il cuore", ha detto la producer di Anora, Samantha Quan, accettando il premio per il miglior film agli Oscar 2025.

Il dramedy sulla sex worker di Brooklyn ha vinto in tutto cinque Oscar, quattro per Sean Baker e uno per Mikey Madison migliore attrice protagonista. Era stato presentato in prima mondiale a Cannes 2024 dove ha vinto la Palma d'oro.



