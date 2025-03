Oscar 2025, tutti i premi

Tutti i premi della Notte degli Oscar 2025, la 97/a edizione conclusa al Dolby Theatre di Los Angeles.

Miglior Film : Anora prodotto da Alex Coco, Samantha Quan e dallo stesso regista Sean Baker Migliore regia: Sean Baker per Anora Migliore attrice protagonista : Mikey Madison per Anora Migliore attore protagonista: Adrien Brody per The Brutalist Migliore attrice non protagonista: Zoe Saldana per Emilia Perez Migliore attore non protagonista: Kieran Culkin per A Real Pain Miglior film internazionale: I'm still here (Io sono ancora qui) di Walter Salles (Brasile) Miglior documentario: No Other Land del collettivo israelo-palestinese di Basel Adra, Rachel Szor, Hamdan Ballal e Yuval Abraham Miglior film d'animazione: Flow - Un mondo da salvare di Gints Zilbalodis, Matīss Kaža, Ron Dyens e Gregory Zalcman Migliore sceneggiatura originale: Sean Baker per Anora Migliore sceneggiatura non originale: Peter Straughan per Conclave Migliore colonna sonora: Daniel Blumberg per The Brutalist Migliore canzone originale: El Mal dal film Emilia Pérez.

Musica di Clément Ducol e Camille; Testo di Clément Ducol, Camille e Jacques Audiard Migliore fotografia: Lol Crawley per The Brutalist Migliori costumi: Paul Tazewell per Wicked Miglior corto d'animazione: In the Shadow of the Cypress di Shirin Sohani e Hossein Molayemi Miglior corto documentario: The Only Girl in the Orchestra di Molly O'Brien e Lisa Remington Miglior corto live action: I'm Not a Robot di Victoria Warmerdam e Trent Miglior trucco e acconciatura: Pierre-Olivier Persin, Stéphanie Guillon e Marilyne Scarselli per The Substance Miglior montaggio: Sean Baker per Anora Miglior production design: Wicked con Nathan Crowley (Production Design) e Lee Sandales (Set Decoration) Miglior sonoro: Gareth John, Richard King, Ron Bartlett e Doug Hemphill per Dune: Part Two Migliori effetti visivi: Paul Lambert, Stephen James, Rhys Salcombe e Gerd Nefzer per Dune: Part Two



