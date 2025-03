++ Ucraina:FI,linea la danno premier e Tajani,noi non in piazza

"Europeismo e atlantismo sono tra i valori fondanti di FI e ricordiamo che le linee di politica internazionale del governo italiano sono indicate esclusivamente dal Presidente del Consiglio e dal Ministro degli Esteri. Altre iniziative non vedranno la nostra partecipazione perché la strumentalizzazione di sinistra ed estrema sinistra punta a trasformarle in manifestazioni antigovernative". E' quanto si legge in una nota di FI nella quale si annuncia che invece il partito "confermerà il proprio impegno europeista sabato prossimo 8 marzo ad Ancona, manifestazione alla quale parteciperà Roberta Metsola Presidente del Parlamento europeo



