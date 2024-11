Il Papa all'Angelus ha ribadito la sua "vicinanza" a quanti "sono stati colpiti dalle alluvioni, E a proposito di queste catastrofi ambientali, preghiamo per le popolazioni della penisola iberica, specialmente della comunità valenciana, travolte dalla tempesta Dana, per i defunti e i loro cari e per tutte le famiglie danneggiate. Il Signore sostenga chi soffre e chi porta soccorso. La nostra vicinanza al popolo di Valencia", ha sottolineato Papa Francesco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA