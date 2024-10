Mantovano: 'Riprendere le lezioni di De Gasperi e attuare le riforme'

Con l'esecuzione dell'Inno di Mameli, prende il via la commemorazione del 70° anniversario della scomparsa di Alcide De Gasperi alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del presidente della Camera Lorenzo Fontana e della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. All'evento "Pace, Prosperità, Patria: l'eredità di De Gasperi 70 anni dopo" prendono parte anche i familiari di De Gasperi. Prima del discorso del presidente Fontana, è stato eseguito l'Inno alla Gioia.









"De Gasperi riuscì a mantenere la logica del governo di gabinetto secondo la quale il governo è il comitato direttivo della maggioranza grazie a una leadership personale fondata sulla sua autorità politica". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano nel suo saluto alla commemorazione del 70° anniversario della scomparsa di Alcide De Gasperi in corso alla Camera. "Ma dopo le elezioni del 18 aprile - aggiunge - la prassi andò in un'altra direzione. Chi venne dopo de Gasperi ripiegò su una interpretazione del presidente del Consiglio come mediatore tra i partiti della coalizione. Tra le ragioni di sorprendente attualità dell'esperienza di De Gasperi, vi è l'importanza di un'autorevole leadership democratica per affrontare le sfide poste da un'epoca di mutamento e quindi di riforme coerenti e funzionali al bene comune, accorciando le distanze rispetto alla volontà di riscatto di un popolo. Se questo tratto di De Gasperi fosse ripreso grazie anche alle riforme in discussione sarebbe bello e istruttivo".

'Mattarella erede di De Gasperi', Camera applaude il presidente

"La fondazione De Gasperi riconosce nel presidente Sergio Mattarella, nella sua persona, nel suo metodo, nella sua saggezza, nel suo stile con cui interpreta le più alte prerogative della più alta magistratura della Repubblica, l'inverarsi più autentico degli ideali degasperiani di libertà, patria, pace e prosperità nella giustizia sociale". Lo dice in Aula alla Camera il presidente della Fondazione De Gasperi, Angelino Alfano, in occasione del 70° anniversario della scomparsa di Alcide De Gasperi. Dopo le parole di Alfano, un forte applauso dedicato dall'Aula al Presidente della Repubblica, che si porta la mano sul petto in segno di ringraziamento e partecipazione.

Metsola, 'i migranti non sono statistiche senza volto'

"Dobbiamo eliminare la tossicità dal dibattito", sulla migrazione "che è strettamente legato alla sostanza di cosa significhi essere europei. Possiamo farlo attraverso l'orgoglioso approccio europeo incentrato sull'uomo, senza mai dimenticare che stiamo parlando di esseri umani, e non di statistiche senza volto". Lo ha detto la presidente dell'Euro camera, Roberta Metsola, affrontando il tema della migrazione nel suo discorso alla Commemorazione del 70° anniversario della morte di Alcide De Gasperi. "Possiamo farlo attuando il Patto, stando l'uno al fianco dell'altro, spiegando e agendo", ha aggiunto Metsola.

Fontana, estremamente attuale la visione di Europa di De Gasperi

"Alcide De Gasperi è stato artefice della ricostruzione postbellica del nostro Paese e pioniere dell'Europa unita e pacificata. Egli ha svolto un ruolo cruciale nella scelta euroatlantica dell'Italia e nella promozione del processo di integrazione europea". Lo ha detto il presidente della Camera Lorenza Fontana nel suo saluto alla commemorazione del 7° anniversario della scomparsa di Alcide De Gasperi in corso alla Camera. Fontana ha ricordato come De Gasperi sia "stato artefice della ricostruzione del nostro Paese e pioniere dell'Europa pacificata". "Tenace oppositore di qualsiasi totalitarismo - ha proseguito - pagò a caro prezzo la sua ostilità nei confronti del fascismo", e "tornò a svolgere un ruolo di primo piano nella Resistenza". "In un'epoca come la nostra - ha aggiunto - connotata da conflitti e dall'instabilità, la sua visione di un'Europa come protagonista nelle relazioni internazionali è estremamente attuale. A 70 anni dalla sua scomparsa, il grande patrimonio ideale politico e morale lasciato da Alcide De Gasperi conserva dunque intatto il suo valore. A lui dobbiamo la nostra gratitudine, per lo spirito di servizio, la dedizione verso le Istituzioni repubblicane e la lungimiranza con la quale ha contribuito ad assicurare anni di pace e prosperità.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA