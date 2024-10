Conte: Grillo non litiga con me ma con l'intera comunità M5s

"Grillo sta litigando con l'intera comunità, non con me". Così il presidente del M5s Giuseppe Conte, a diMartedì su La7, risponde a Giovanni Floris che chiede se stia litigando con Grillo.

"È chiaro che - aggiunge - se l'intera comunità sta facendo un processo costituente, un esperimento di democrazia partecipata e dal basso mai stata fatta da nessun partito in Europa, dove la base sta discutendo i quesiti che poi alla fine voteranno tutti gli iscritti, Beppe Grillo, se si contrappone, non si contrappone a me, io non sto toccando palla". "Si riuniscono - conclude Conte - il fine settimana per il confronto deliberativo e io non so neppure che cosa stanno discutendo e a quali soluzioni stanno arrivando".



