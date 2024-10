Schlein: 'Necessaria una legge nazionale per il consumo del suolo'

"E' chiaro che bisogna fare un salto di qualità sulla prevenzione del dissesto idrogeologico e che bisogna fare in una regione come questa una legge per il consumo di suolo. Una legge che noi vorremmo anche a livello nazionale", ha detto Elly Schlein, segretaria del Partito democratico, ad Agorà Rai Tre, a proposito delle alluvioni in Emilia Romagna.

"L'altro giorno Giorgia Meloni si è svegliata dando i numeri e noi la ringraziamo perché dimostrano che abbiamo ragione. La spesa sanitaria in tutto il mondo si calcola in rapporto con il Pil. E i numeri che Giorgia Meloni ha dato, messi in rapporto al Pil, dimostrano che purtroppo da quando lei è a Palazzo Chigi la spesa sanitaria sta scendendo", ha detto Schlein. Lo sanno meglio di noi "i 4 milioni e mezzo che hanno rinunciato a curarsi l'anno scorso perché' non se lo potevano permettere".

