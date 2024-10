A Pontida giovani leghisti con lo striscione 'Tajani scafista' per lo ius scholae. Salvini: "Chiedo scusa per loro"

Il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, assieme ai capigruppo azzurri al Senato e alla Camera, Maurizio Gasparri e Paolo Barelli presenterà a Milano la proposta di legge sullo 'Ius Italiae', cioè sullo Ius Scholae. "È definito così perché - come ha spiegato lo stesso Tajani - diventi italiano perché ti sei formato da italiano". Il testo sarà presentato al termine della Giornata dell'Economia, in corso a Milano.

Con lo striscione "Ius scholae in vista, Tajani scafista?" i giovani militanti della Lega sono entrati nella tensostruttura che ospita la pre-Pontida, l'anticipo del raduno della Lega organizzato anche quest'anno a Pontida, e che nel pomeriggio è dedicato appunto ai giovani del partito. Gli attivisti hanno anche urlato cori contro il vicepremier e leader di Forza Italia, Antonio Tajani. Hanno poi urlato: "Noi siamo i giovani padani" e "secessione, secessione".

Video Forza Italia presenta pdl su cittadinanza, arriva lo Ius Italiae

"La politica è una cosa seria e non uno scontro contro chi la pensa diversamente. Ci auguriamo che i cori dei giovani leghisti contro Antonio Tajani siano solo il frutto di giovani ignoranti e ci aspettiamo che vengano immediatamente smentiti dalla dirigenza leghista. Il centrodestra, grazie al presidente Berlusconi, ha maturato nel tempo una tradizione di ascolto, dialogo e sintesi che speriamo nessuno voglia mettere in discussione", scrive in una nota Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia.

"Chiedo scusa a nome loro. Ogni alleato è un amico". Lo dice Matteo Salvini a proposito dei cori contro Antonio Tajani nel corso della manifestazione dei giovani a Pontida.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA