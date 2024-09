Gedi e OpenAI, annunciano partnership strategica

La media company italiana GEDI e OpenAI, azienda di ricerca e applicazione dell'intelligenza artificiale che realizza ChatGPT, annunciano oggi una partnership strategica per rendere accessibili agli utenti di ChatGPT i contenuti in lingua italiana provenienti dalle autorevoli testate del Gruppo GEDI.

Con questa partnership, gli utenti di ChatGPT avranno accesso a citazioni, contenuti e link alle pubblicazioni di GEDI, tra cui La Repubblica e La Stampa.

Grazie al riconosciuto valore del giornalismo prodotto da GEDI, la collaborazione permetterà di migliorare la rilevanza e l'accesso ai prodotti di OpenAI, inclusi ChatGPT e il prototipo SearchGPT, per gli utenti in Italia.

La partnership offre inoltre a entrambe le società nuove opportunità per ulteriori collaborazioni su funzionalità e prodotti basati sull'AI, migliorando il modo in cui i lettori accedono e interagiscono con le notizie in Italia.

John Elkann, Presidente di GEDI, ha dichiarato: "La partnership siglata con OpenAI fa parte del percorso di trasformazione digitale di GEDI e riconosce il suo ruolo di leadership nella produzione di contenuti di alta qualità all'interno del panorama editoriale italiano. Da oggi, gli utenti di ChatGPT potranno fare affidamento su articoli e analisi approfondite provenienti dalle nostre pubblicazioni, per ottenere informazioni di qualità su un'ampia gamma di argomenti, con particolare riferimento al contesto italiano. Questo accordo permette inoltre a GEDI di raggiungere un pubblico internazionale più ampio, grazie alle avanzate capacità di traduzione sviluppate da ChatGPT." Sam Altman, AD di OpenAI: "È importante collaborare con gli editori di tutto il mondo affinché tutti possano avere accesso a informazioni accurate e affidabili nella propria lingua. Questa partnership riconosce l'alta qualità del giornalismo di GEDI e migliora l'esperienza di ChatGPT per milioni di persone in Italia e nel mondo."



