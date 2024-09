Autonomia, Schlein: 'Continuiamo a mobilitarci per il Referendum'

I leader dei partiti di opposizione insieme al comitato promotore in piazza Cavour a Roma per depositare le firme raccolte per il referendum contro l'Autonomia differenziata. "Sono oltre un milione", spiegano gli organizzatori. Sulle scale della Corte di Cassazione, per la foto di rito, insieme al segretario della Cgil Maurizio Landini la segretaria del Pd Elly Schlein, il presidente del M5s Giuseppe Conte, i leader di Avs Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, il segretario di +Europa Riccardo Magi e la deputata di Iv Maria Elena Boschi. Le forze promotrici hanno indossato le magliette della campagna referendaria e hanno mostrato le scatole contenenti le firme raccolte.

"Oggi è una giornata importante: presentiamo oltre un milione di firme contro la legge sull'autonomia differenziata, che spacca l'Italia in due. Questo orribile mercimonio voluto da Giorgia Meloni, che ha barattato il premierato con la divisione dell'Italia, vendendo il Sud alla Lega di Salvini - ha detto Angelo Bonelli, deputato di AVS e portavoce nazionale di Europa Verde -. Noi, invece, vogliamo un'Italia che non crei discriminazioni sociali e che tuteli l'ambiente. Nel Paese c'è aria di cambiamento, lo sentiamo nelle piazze. I cittadini vogliono dire la loro contro un governo che, attraverso la propaganda, descrive un'Italia che non esiste. Referendum strumento essenziale che va oltre la disputa elettorale".

"Abbiamo consegnato le sottoscrizioni del Referendum per l'Autonomia differenziata - ha detto il presidente del M5s Giuseppe Conte -. Procediamo spediti: grande successo per quanto riguarda la raccolta delle firme. Abbiamo constatato che i cittadini sono molto sensibili per contrastare questo progetto che frammenta l'Italia, impoverisce tutte le Regioni, tutti i territori. Dal nord al Sud, riempie di burocrazie: avremo 21 burocrazie e questo impoverisce tutta l'Italia".

"Un milione e 300.000 firme contro l'autonomia differenziata del governo Meloni - ha spiegato la segretaria del Pd Elly Schlein -: è una bella mobilitazione perché la risposta della gente è stata forte, è stata chiara. Chiaramente ora dobbiamo continuare a mobilitarci in vista del voto, che a questo punto è sicuro che ci sarà. Noi ci teniamo a che la gente possa esprimersi su una riforma che spacca in due un Paese che ha bisogno di essere ricucito nelle sue fratture e nelle diseguaglianze territoriali che hanno colpito soprattutto il Sud e le aree interne. Ma, attenzione, perché questa è una riforma che fa male anche al Nord". "È un bel segnale - ha aggiunto - che l'obiettivo non solo sia stato raggiunto, ma più che doppiato. È un segnale di mobilitazione importante e noi come Partito Democratico siamo felici di essere parte di questo comitato promotore con tante altre forze politiche e sociali".

"Abbiamo raggiunto un bellissimo risultato, ottenuto in poco tempo grazie a una straordinaria risposta da parte dei cittadini che hanno firmato online e soprattutto ai banchetti che abbiamo organizzato sul territorio. Un segnale importante in vista della sfida più difficile di raggiungere il quorum per il referendum per abrogare una legge che divide il Paese", ha detto la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi. "Con l'autonomia differenziata i cittadini non avranno gli stessi diritti, neppure quelli essenziali come la salute e l'istruzione. Una riforma che penalizza il sud e danneggia anche il nord. È soltanto l'ultima bandierina rimasta alla lega di Salvini per continuare a chiamarsi Lega e - conclude - stupisce che la patriota Meloni sostenga così convintamente una riforma che divide il Paese".

