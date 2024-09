Sindaco Pompei, chiave a Sangiuliano? La stessa per Franceschini

"La chiave per il conferimento della cittadinanza onoraria di Pompei al ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano il 23 luglio? È la stessa, identica che fu consegnata anche al ministro Franceschini il 20 maggio del 2021, ed è stata pagata dal Comune". Lo dice il sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio, che non smentisce le cifre riportate dai media sul costo della chiave d'oro consegnata a luglio scorso e che si aggirerebbe tra i 12 ed i 15mila euro.

"Voglio ribadire, ancora una volta - aggiunge Lo Sapio - che mai con la signora Boccia ci sono state iniziative di alcun tipo riguardanti questa amministrazione, se non una collaborazione precedente per la Festa della bellezza, che non era riferita a questioni di carattere estetico ma di interesse esclusivamente sanitario: uno screening gratuito effettuato ai cittadini per prevenire malattie di cuore, fegato e seno. Evento che si è svolto ben prima della organizzazione del G7 e che, trattandosi di prevenzione sanitaria, mi trovano sempre sensibile. Ne abbiamo fatto un altro solo sui bambini, riuscendo a salvare un piccolo risultato malato di cuore, immediatamente ricoverato e curato", aggiunge Lo Sapio.

"La signora Boccia non ha avuto alcun ruolo in alcun evento riguardante il G7. Era presente alla consegna della chiave della cittadinanza conferita al ministro Sangiuliano, così come erano presenti tanti altri cittadini di Pompei, insieme alle autorità: il procuratore della Repubblica di Torre Annunziata, il delegato del prefetto e così via".

Lo Sapio smentisce con forza l'ipotesi secondo cui Boccia abbia avuto interessi o un ruolo nella consegna della chiave del Comune. "Queste sono assolute fantasie. È folle pensare e insinuare che ci sia stato da parte della signora Boccia o di qualcun altro una minima collaborazione a questa iniziativa di Pompei" risponde. Poi ribadisce: "Anche per programmi e itinerari io rispondo solo al prefetto di Napoli, insieme con il sindaco Manfredi, della Città Metropolitana. Programmi e itinerari sono stati discussi esclusivamente con i tecnici del ministero della Cultura e degli Esteri".



