Foti, ius scholae non è priorità del governo, è un tema estivo

"Se è necessaria una riflessione sullo ius scholae? In realtà vi è un Parlamento che ha riflettuto a lungo su questo tema. Il problema non è discutere, è di cosa si discute, perché fino ad oggi si è discusso del titolo della legge non della norma. Io me le sono lette le proposte presentate dall'opposizione e vi posso garantire che non c'è né una che vada nella stessa direzione dell'altra. Non è una priorità di governo, non è un argomento che fino ad oggi è stato posto all'ordine del giorno, è un tema estivo". Lo ha dichiarato Tommaso Foti, capogruppo di FDI alla Camera, ospite a Start su Sky TG24.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA