Vertice del Centrodestra, rinnovato il Patto di coalizione. Giallo sulla nota della Lega

"È stata ribadita l'unità della coalizione e sono determinati a continuare il lavoro avviato per tutta la legislatura, portando a compimento le riforme messe in cantiere e attuando il programma votato dai cittadini". Così una nota congiunta dei leader del centrodestra dopo il vertice a Palazzo Chigi, "a cui hanno preso parte Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi.

I leader - viene spiegato - hanno rinnovato il "patto di coalizione, garanzia di efficacia e concretezza dell'azione di governo". "Un bilancio positivo - si sottolinea nel comunicato congiunto - sostenuto da dati macroeconomici incoraggianti, a partire dal buon andamento della crescita dell'occupazione".

"Totale sintonia su tutti i dossier, a partire dalla politica estera" è stata ribadisto al termine del vertice. "Soddisfazione - si aggiunge - per la rinnovata autorevolezza e affidabilità dell'Italia nello scenario globale, come ribadito anche dal successo della presidenza italiana del G7, e condivisione sulla crisi in Medio Oriente e sulla guerra in Ucraina". "Da trent'anni il centrodestra conferma la propria solidità e compattezza, con la capacità di trovare sempre la sintesi tra le diverse identità che lo compongono e dare risposte ai cittadini".

Ma scoppia il giallo sulla nota della Lega inviata con un testo diverso sull'Ucraina. "Condivisione sulla crisi in Medio Oriente e sulla posizione del governo italiano relativamente alla guerra in Ucraina". Questa la versione corretta della nota congiunta del centrodestra dopo il vertice dei leader a Palazzo Chigi, una formula diversa da quella ("appoggio a Kiev ma contrari a ogni ipotesi di interventi militari fuori dai confini ucraini") che compariva nel comunicato trasmesso "per errore" dalla Lega, che spiega di aver diffuso "per la fretta una versione del comunicato che poi è stata modificata. Non era una modifica di contenuto". "Non c'è nessun tipo di scontro", precisano dall'ufficio stampa del partito di Matteo Salvini, perché "per la maggioranza e il governo rilevano le dichiarazioni rese ieri dal ministro degli Esteri Antonio Tajani", secondo cui "l'uso delle armi italiane può avvenire solo all'interno dell'Ucraina".

Il vicepremier Salvini interviene a chiudere la polemica. "Il testo (inviato per errore ma subito corretto) è stato modificato in pieno accordo con tutti gli altri leader solo per scelta stilistica e non di contenuto. Si tratta di un semplice errore, non c'è alcun problema 'o caso' nella maggioranza, abbiamo ribadito la linea del governo che la Lega ha sempre sostenuto".

E infine la parte sulla Manovra"La prossima legge di bilancio, come le precedenti, sarà seria ed equilibrata, e confermerà alcune priorità come la riduzione delle tasse, il sostegno a giovani, famiglie e natalità, e interventi per le imprese che assumono".

