Vacanze finite per la premier, Meloni saluta Ceglie Messapica

La partenza all'alba. Come lo scorso anno. La premier Giorgia Meloni ha lasciato masseria Beneficio, il resort nelle campagne di Ceglie Messapica dove ha soggiornato per dieci giorni, quando era ancora buio. Un rapido saluto alla proprietaria della struttura e al personale che si è preso cura della presidente del Consiglio e del suo staff, e via lontano dagli obiettivi che hanno tentato invano di immortalarla.



Il soggiorno a Ceglie Messapica era stato anticipato da una cena della premier a Borgo Egnazia, il resort di lusso che a metà giugno ha ospitato i leader del G7. Un vertice a guida italiana che Meloni ha più volte definito un "successo".



Pochissime le persone che hanno avuto accesso a masseria Beneficio in questi giorni. Nessun contatto con l'esterno, deluso chi sperava di vedere Giorgia Meloni per una passeggiata tra i vicoli di Ceglie Messapica. Solo due foto postate sui social testimoniano la presenza della premier in Puglia: lo scatto in piscina con la figlia Ginevra per gli auguri di Ferragosto a tutti gli italiani, e quello della consegna di un prelibato capocollo di Martina Franca davanti al banchetto gourmet allestito ieri per un pranzo made in Puglia.



Vacanze sì, ma non troppo. La premier ha trascorso le sue giornate tra telefonate di lavoro all'ombra degli ulivi, tra politica estera e interna, e qualche tuffo con gli altri ospiti con cui ha condiviso il resort: dall'ex compagno Andrea Giambruno alla sorella Arianna con suo marito, il ministro Lollobrigida, e le loro figlie. Proprio Arianna Meloni, mentre si godeva la pace delle

campagne pugliesi, è stata al centro delle polemiche su una presunta inchiesta che la riguarderebbe.



Le vacanze della premier sono state anche caratterizzate da un "incontro conviviale", domenica scorsa, con il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini che l'ha raggiunta in masseria. Il leader della Lega, con la compagna Francesca Verdini, era da diversi giorni in vacanza in Salento.



A masseria Beneficio, per un saluto di "cortesia', si è visto domenica scorsa anche il presidente della Camera Lorenzo Fontana. E mentre la premier ha lasciato a bocca asciutta chi sperava di vederla nel Brindisino per un selfie, Giambruno e Lollobrigida più volte sono stati avvistati in bici tra le campagne di Ceglie Messapica, con il ministro che ha anche approfittato della presenza in Valle D'Itria per visite ufficiali ai carabinieri forestali di Ceglie Messapica e Martina Franca. A Ceglie Messapica c'è chi spera in un ritorno a stretto giro della premier per la settima edizione della kermesse politica 'La Piazza' organizzata dal direttore di Affaritaliani.it, Angelo Perrino, in programma dal 29 al 31 agosto prossimi. "Ci piacerebbe averla con noi. Lei ha dato lustro alla nostra città - spiega il presidente dell'omonima associazione Marcello Antelmi - ed ora siamo pronti ad accoglierla a braccia aperte. Capiamo e rispettiamo gli impegni istituzionali della premier: rinnoviamo il nostro invito. Saremmo lieti anche di un video messaggio".

