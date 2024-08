Al Meeting di Rimini il ministro degli Esteri Tajani - LA DIRETTA

Il ministro degli Affari esteri Antonio Tajani interviene al Meeting di Rimini in un panel in programma alle ore 15 dal titolo "Percorsi per la pace".

Insieme al vicepremier e leader di Forza Italia sarà sul palco monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita. Introduce e modera Bernhard Scholz, presidente della Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli ETS.

Il tema della sessione è "un confronto e una riflessione condivisa su questioni cruciali legate alla pace e alla cooperazione internazionale, con l'obiettivo di promuovere una maggiore comprensione reciproca e di individuare azioni concrete per costruire un mondo più sicuro e solidale. Dal Meeting verrà lanciato un messaggio al mondo intero: un messaggio di amicizia fra i popoli, essenziale oggi più che mai".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA