Domani assemblea gruppi M5s, la Costituente fra i temi

E' prevista per domani un'assemblea congiunta di deputati e senatori del M5s. E' quanto si apprende da fonti parlamentari. Si tratta di una delle riunioni mensili dei gruppi, per fare il punto della situazione sui lavori del Parlamento e sui progetti del Movimento. Solitamente, l'assemblea si tiene il secondo martedì del mese: stavolta è stata anticipiata perché la prossima settimana sia a Montecitorio sia a Palazzo Madama i lavori sono sospesi per la pausa estiva. Fra i punti all'ordine del giorno dell'assemblea di domani c'è anche un aggiornamento sull'ultima riunone del consiglio nazionale del M5s, che sta elaborando il percorso per l'assemblea Costituente prevista il 4 ottobre.



