Salvini, riforma governance Rai? Anch'io laico come la Meloni

"Quello della Rai non è il primo dossier che ho sul tavolo, tra siccità, treni, porti, aeroporti e ponti. Sono però 'laico' anch'io, come la Meloni". Risponde così all'ANSA il vicepremier e ministro delle delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine di un sopralluogo sul Ponte Diana, sulla Statale 392 del lago del Coghinas, a Oschiri, nel nord Sardegna.

Così come affermato dalla presidente del Consiglio a Pechino, interpellata sul rinnovo dei vertici della tv pubblica, anche Salvini si è definito "laico" e ha dichiarato di essere d'accordo con quanto affermato dalla premier, ossia che bisognerà procedere con le nomine, vista la recente dimissione della presidente Marinella Soldi.



