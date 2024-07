Mattarella riceve Herzog, 'una grande amicizia lega Italia e Israele'

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel ricevere il presidente israeliano Isaac Herzog al Quirinale, ha ribadito la "grande amicizia" che lega Italia e Israele. "Benvenuto presidente!", ha aggiunto poco prima dell'inizio dei colloqui tra le due delegazioni.

Era presente all'incontro il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio dei Ministri Antonio Tajani. L'obiettivo dell'incontro, ha spiegato Tajani, è "fare tutto perché si possa arrivare a una tregua fra Israele e Hamas e si possa poi dare il via a un progetto per la costruzione di due popoli due stati".

"Abbiamo già detto che siamo pronti a inviare i nostri militari per favorire una stagione di transizione di pace così come l'abbiamo fra Libano e Israele. Intanto stanno arrivando nell'area del progetto italiano Food for Gaza, che è un programma voluto dal governo per inviare alimenti e beni sanitari per la popolazione civile palestinese. Voglio ringraziare - ha proseguito Tajani in un'intervista a Rtl 102.5 - tutte le organizzazioni agricole italiane che hanno contribuito a realizzare questo progetto. Il primo cargo è arrivato qualche giorno fa in Giordania per poi passare a Gaza. Poi altri beni partiranno dal porto mdi Gioia Tauro per arrivare a Cipro attraverso il corridoio marino umanitario e arrivare a Gaza", ha detto il ministro degli Esteri.

Il capo di Stato israeliano è poi atteso a palazzo Chigi dalla premier Giorgia Meloni e una manifestazione un pro-Palestina si è svolta dentro la Galleria Sordi, di fronte alla sede della Presidenza del Consiglio. "Palestina libera", lo slogan scandito dalle decine di manifestanti che sventolano anche alcune bandiere palestinesi e mostrano alcuni cartelli, fra cui quelli con scritto "non in mio nome" e Herzog go away". Le forze dell'ordine presidiano la piazza e per motivi di sicurezza sono chiuse molte delle strade intorno a piazza Colonna.

"Tra poche ore la presidente Meloni accoglierà a Palazzo Chigi il presidente israeliano Isaac Herzog, a poche ore dall'arrivo di Netanyahu negli Usa. E' l'occasione perfetta per dire chiaramente che l'Italia condanna la punizione collettiva imposta ai palestinesi di Gaza e l'esproprio illegale di case e terre che in Cisgiordania sta crescendo di giorno in giorno, con il chiaro obbiettivo di annettere l'intera Palestina. Lo faccia, presidente Meloni, tenga fede a quanto stabilito dalla Corte dell'Aja: chieda formalmente a Herzog di porre fine al massacro e di restituire ai palestinesi la terra che è stata loro illegalmente sottratta", afferma Laura Boldrini, deputata del Pd e Presidente del comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo.

