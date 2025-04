Dazi: Meloni a Palazzo Chigi, task force con i ministri. Presenti anche Giorgetti, Urso, Lollobrigida e Foti

Riunione a Palazzo Chigi sui dazi Usa verso l'Unione europea. La premier Giorgia Meloni ha annullato gli impegni odierni per concentrare la propria attività sulle azioni da intraprendere in seguito agli annunci di Donald Trump, e il primo passo dovrebbe essere una task force con i ministri competenti. Dopo Meloni, arrivata in mattinata, da poco sono entrati a Palazzo Chigi alcuni ministri, fra cui Giancarlo Giorgetti (Economia), Adolfo Urso (Imprese), Francesco Lollobrigida (Agricoltura) e Tommaso Foti (Affari europei).

All'incontro partecipano anche i due vicepremier Matteo Salvini in presenza ed Antonio Tajani in videocollegamento.

Secondo quanto si apprende, la una riunione è sulle azioni che il Governo dovrà intraprendere in seguito all'introduzione di nuovi dazi da parte del governo degli Stati Uniti.

Alla riunione di governo il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani parteciperà in videocollegamento da Bruxelles, al termine dell'incontro il Commissario europeo per il Commercio Maroš Šefčovič. A quanto si apprende, nel vertice con la premier Giorgia Meloni e gli altri ministri competenti, Tajani relazionerà sull'esito del colloquio con Šefčovič.

Nelle ultime ore Matteo Salvini si è confrontato con il gruppo economico della Lega, ribadendo che se gli Stati Uniti hanno deciso di tutelare le proprie imprese, è necessario che l'Italia continui a difendere con determinazione il proprio interesse nazionale anche alla luce dei troppi limiti dell'Europa.

Così fonti della Lega.

"Meloni è arrivata impreparata - ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte - sulla catastrofe dei dazi" che si abbatterà sulla nostra economia "come uno tsunami. Ora dovrà chiedere scusa a Xi e recuperare".





Usa con dazi riscuoteranno da Ue 81 miliardi totali

In base alle nuove tariffe annunciate "il totale dei dazi che gli Usa sono destinati a riscuotere sulle esportazioni Ue è di poco superiore a 81 miliardi", tra i dazi su auto, acciaio alluminio e i nuovi dazi 'reciproci' annunciati ieri. "E' evidentemente un balzo enorme".

Lo ha detto un alto funzionario europeo. "Le nostre cifre dicono che si tratta di circa 290 miliardi di euro di esportazioni Ue con i dazi teorici del 20% da applicare dagli Usa" con le nuove tariffe. "Sono circa 58 miliardi di dazi extra che applicherebbero sulle esportazioni Ue". "Il 70% delle nostre esportazioni, verso gli Usa sarebbe colpito da tariffe".

