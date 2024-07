Herzog ricevuto da Meloni, sit-in pro-Palestina in Galleria Sordi 

Una manifestazione pro-Palestina è in corso dentro la Galleria Sordi, di fronte a Palazzo Chigi, dove è atteso il presidente dello Stato d'Israele, Isaac Herzog, per un incontro con la premier Giorgia Meloni. "Palestina libera", lo slogan scandito dalle decine di manifestanti che sventolano anche alcune bandiere palestinesi e mostrano alcuni cartelli, fra cui quelli con scritto "non in mio nome" e Herzog go away". Le forze dell'ordine presidiano la piazza e per motivi di sicurezza sono chiuse molte delle strade intorno a piazza Colonna.

