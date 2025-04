Stalking a Bortuzzo, condannata ad 1 anno e 8 mesi Selassiè

Il gup di Roma ha condannato ad 1 anno e 8 mesi (pena sospesa), Lucrezia Hailé Selassiè, sedicente principessa etiope, accusata di stalking ai danni di Manuel Bortuzzo, il campione di nuoto paralimpico che era presente oggi in tribunale. La donna è accusata di avere perseguitato Bortuzzo per mesi, arrivando a minacciarlo di morte se non fosse tornato con lei. Il pm aveva sollecitato una condanna ad 1 anno e 4 mesi nell'ambito di un processo svolto con il rito abbreviato.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA