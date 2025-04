Meloni a Palazzo Chigi, task force sui dazi con i ministri

Riunione a Palazzo Chigi sui dazi Usa verso l'Unione europea. La premier Giorgia Meloni ha annullato gli impegni odierni per concentrare la propria attività sulle azioni da intraprendere in seguito agli annunci di Donald Trump, e il primo passo dovrebbe essere una task force con i ministri competenti. Dopo Meloni, arrivata in mattinata, da poco sono entrati a Palazzo Chigi alcuni ministri, fra cui Giancarlo Giorgetti (Economia), Adolfo Urso (Imprese), Francesco Lollobrigida (Agricoltura) e Tommaso Foti (Affari europei).

All'incontro partecipano anche i due vicepremier Matteo Salvini in presenza ed Antonio Tajani in videocollegamento.

Secondo quanto si apprende, la una riunione è sulle azioni che il Governo dovrà intraprendere in seguito all'introduzione di nuovi dazi da parte del governo degli Stati Uniti.



