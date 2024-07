Pier Silvio Berlusconi: "Per fortuna in Italia c'è un governo stabile"

"Mi viene naturale dire, meno male che in Italia c'è un governo e c'è un governo stabile", ha detto Pier Silvio Berlusconi amministratore delegato di Mfe-Mediaset commentando le recenti elezioni in Francia durante la presentazione dei palinsesti della prossima stagione. "La stabilità fa bene a tutti, ai cittadini perché dà certezze e sicuro fa bene ad aziende e imprenditori. E in Italia c'è un governo stabile", ha ribadito. "Povera Francia" ha aggiunto. Mentre sulle elezioni Usa non si è sbilanciato. A chi gli ha chiesto se è preoccupato ha detto: "Preoccupato mi sembra una parola esagerata - ha concluso -, faccio fatica a esprimermi nello specifico sulla leadership nella politica americana oggi, e qui mi fermerei".

La proposta della Lega di aumentare i limiti di affollamento del tetto pubblicitario della Rai, così da abbassare il canone ''è un pasticcio assoluto, il contrario di quello che andrebbe fatto. La morte dell'editoria italiana'', ha detto Pier Silvio Berlusconi. Con la "Rai senza il canone parliamo di migliaia di licenziamenti - ha concluso -. Il servizio pubblico è importante che ci sia, questo distruggerebbe il mercato".

