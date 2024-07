Novità Mediaset, speciali Amici-Verissimo e c'è Leotta 

Niente "follie", ma un palinsesto "ricchissimo" con la musica evento in prima serata, i reality, la fiction, i programmi di informazione, la satira e alcune novità.

Mediaset presenta il palinsesto per la prossima stagione tv che "non è folle perché le follie non ci appartengono - racconta Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mfe-Mediaset - ma è molto ricco. Siamo a oltre 20mila ore di prodotto tra settembre e maggio, uno sforzo immane, noi Rai e altri editori facciamo veramente una tv ricca. Quello che in Italia va in onda in una settimana, in Germania va in onda in un mese".

Tra le novità le serate speciali targate Amici-Verissimo, un progetto Fascino in collaborazione con Verissimo a cui stanno lavorando insieme Maria De Filippi e Silvia Toffanin con l'obiettivo di celebrare gli artisti nati e cresciuti grazie al talent. Il nuovo speciale è 'work in progress', ma si sa che la conduzione sarà di Silvia Toffanin.

Diletta Leotta sarà il volto nuovo di Mediaset per la prossima stagione e condurrà La Talpa, "un'edizione innovativa e sperimentale" del reality che sarà visibile prima su Infinity e poi su Canale 5 in prima serata. Protagonisti saranno dei concorrenti 'vip'. Tra i reality confermati anche il Grande Fratello, Temptation Island, l'Isola dei Famosi.

Nella programmazione ci sarà spazio per la musica italiana con i concerti evento in prima serata su Canale 5 di Andrea Bocelli, Vasco Rossi, i Pooh, Annalisa e Laura Pausini, a cui è dedicato un racconto inedito che partirà su Infinity per approdare nella tarda primavera del 2025 su Canale 5. Mentre Vasco Rossi sarà protagonista con i suoi concerti a San Siro e Claudio Amendola regalerà ai fan e non solo un'intervista con il rocker.

Mediaset rinnova per altri due anni il rapporto con Il Volo che sarà parte della squadra di Canale 5, con tre prime serate nella primavera del 2025, tre prime serate nella primavera del 2026 e un nuovo concerto di Natale. Anche per la coppia comica di Pio e Amedeo rinnovo per altri due anni. "Con loro avremo quattro serate nella primavera del 2025 e quattro nella primavera del 2026. Poi, nell'arco di questi prossimi due anni, li vedremo impegnati anche in nuovi progetti", spiega Pier Silvio.

Su Canale 5 in prima serata c'è poi il ritorno del Milionario, che sarà in versione torneo. Novità per l'access prime time di Rete 4 dove, da settembre, in quella fascia ci sarà Paolo Del Debbio al posto di Bianca Berlinguer, con il conduttore che manterrà anche la sua prima serata il giovedì con Dritto e Rovescio. "Bianca raddoppierà la sua esperienza televisiva in prime time - spiega Mauro Crippa, direttore generale dell'informazione Mediaset -, perché a sua volta farà, a partire da ottobre, sia la sua prima serata del martedì, sia la domenica. È una sfida molto difficile, ma siamo fiduciosi perché ha fatto veramente bene nelle sue collocazioni".

Pier Silvio Berlusconi chiarisce che non si tratta di una bocciatura per Berlinguer, "non lo è assolutamente, vorrei ricordare che tempo fa l'access di Rete 4 veniva fatto da Del Debbio e prima da Mario Giordano, prima dalla Palombelli, é una bocciatura? No, abbiamo cambiato. Cambiamo e questa è una grandissima ricchezza".

Sono dieci i titoli della fiction della prossima stagione, tra inediti e ritorni. Tra le novità i "Fratelli Corsaro" con Beppe Fiorello, "La regola del gioco" con Alessandra Mastronardi, "Alex Bravo" con Marco Bocci, "Le onde del passato" con Anna Valle, "Tutto quello che ho" con Vanessa Incontrada e l'attesissimo ritorno de "I Cesaroni" con Claudio Amendola.

Italia 1 punta sull'intrattenimento, sul cinema in prima tv e sullo sport con la Coppa Italia. Tra le novità dell'intrattenimento il programma Max Working con Max Angioni, con cui il comico prova a misurarsi con il mondo del lavoro, facendo lo stagista, l'apprendista, l'assunto in prova, con situazioni esilaranti. Una "grande scommessa" sarà poi quella di declinare in Italia Il Formicaio, uno dei programmi di maggiore successo della tv spagnola.

