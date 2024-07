Petrecca attacca, esposto contro il Cdr di RaiNews

Era filtrato ieri ufficiosamente ma poi lo ha fatto per davvero: il direttore di RaiNews 24 nell'occhio del ciclone per l'ormai celebre 'buco' sulle elezioni in Francia del tg delle 22 ha deposto sull'operato del cdr della testata un esposto che sarà esaminato dal Collegio di Disciplina dell'ordine dei giornalisti del Lazio. E' un contrattacco che la dice lunga sullo stato di tensione nel canale all news della Rai. Lo stesso Consiglio dell'ordine esprime solidarietà al cdr per la richiesta di provvedimento che sarà esaminata dal Collegio di Disciplina. E ritiene che il Cdr di Rainews 24, come tutte le altre rappresentanze sindacali aziendali, "abbia il diritto/dovere di criticare la direzione nell'ambito di una normale dialettica interna".



Ma lo stato di tensione è evidente e nonostante l'organo dei giornalisti auspichi una soluzione interna dell'azienda l'aria che tira sembra tutt'altra. Ieri sera aveva rimesso il suo mandato Ida Baldi, la vicedirettrice in turno la famosa sera dei risultati elettorali francesi, che lo stesso Petrecca aveva tirato in ballo sottolineando che la scelta di aprire con Pomezia anzichè Parigi - il festival Città Identitarie più importante dello stop al Rassemblement National di Le Pen - non era stata sua. L'amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, avrebbe deciso di respingere le dimissioni. Il 16 luglio il caso Francia sarà tema dell'ufficio di presidenza della Vigilanza Rai convocato dalla presidente Barbara Floridia.





