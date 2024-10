Salvini, forze dell'ordine infangate da un ente inutile

"Donne e uomini in divisa attaccati vergognosamente dall'Ecri (Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza), un ente inutile pagato anche con le tasse dei cittadini italiani. Come Lega proporremo di risparmiare questi soldi per destinarli alla Sanità anziché infangare le nostre forze dell'Ordine". Lo afferma sui social il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, sintetizzando così il rapporto dell'organo anti-razzismo e intolleranza del Consiglio d'Europa: "Polizia italiana razzista nei confronti della comunità rom e delle persone di origine africana". "Se a questi signori piacciono tanto Rom e clandestini, se li portino tutti a casa loro a Strasburgo", conclude Salvini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA