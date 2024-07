Meloni: '1.600 ispettori sul lavoro, il numero raddoppierà'

"In questi mesi abbiamo disposto l'assunzione di 1.600 ispettori del lavoro in più, con l'obiettivo di raddoppiare il numero delle ispezioni durante il 2024": così la premier Giorgia Meloni nel messaggio in occasione della cerimonia per commemorare le vittime sul lavoro.

"Dietro ai freddi numeri e alle statistiche ci sono volti, storie, famiglie, persone in carne ed ossa. Ed è nostro compito pensare a quelle persone, quando si fanno delle scelte e si prendono delle decisioni", si legge ancora nel messaggio inviato al presidente della Commissione Lavoro della Camera, Walter Rizzetto di FdI.

La cerimonia presso la Sala del Mappamondo di Montecitorio

