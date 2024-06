Schlein a Meloni: 'Inciuci? Siamo noi ad essere indisponibili'

"Lei ha detto che non farà inciuci con questa sinistra. Siamo noi a non essere disponibili. Se poi i socialisti in Europa hanno più voti di voi, non vi lamentate se non vogliamo allearci con gli antieuropeisti". Lo ha detto alla Camera la segretaria del Pd Elly Schlein nelle dichiarazioni di voto sulle comunicazioni della premier Meloni in vista del consiglio Ue.

"Non so a chi si riferisca Meloni quando lancia allarmismi e vittimismi. Rispetto alla dichiarazioni fatte ieri dalla premier, mi pare che l'unica guerra nei nostri confini sia quella che state facendo ai poveri. Contro il salario minimo, il reddito di cittadinanza e contro il Sud con la legge sull'Autonomia. La vittima non è certo la presidente che non ha nemmeno preso le distanze dalla violenza su un deputato e su due studenti dopo una manifestazione, e che non ha il coraggio di cacciare dal suo partito chi fa saluti fascisti e nazisti", ha detto Schlein.

"Trovo positivo che la presidente del Consiglio si accodi a chi come noi l'Europa vuole cambiarla e non uscirne. Mi aspetto che nella discussione di domani porti le priorità del Paese e non della sua famiglia politica, perché spesso le due cose non coincidono", ha evidenziato Schlein.

"In questo anno e mezzo voi avete messo la firma sugli sbagli" dell'Ue, come sul "patto di stabilità", sulla "mancanza di accoglienza, non vi siete mai battuti forse per non scontentare gli alleati nazionalisti", ha detto ancora Schlein.

"Sono certa che Meloni vorrà convincere gli alleati nazionalisti a smettere di ostacolare gli investimenti comuni che servono all'Italia. Chi dice meno Europa si pone contro l'interesse nazionale dell'Italia", ha proseguito la leader dem.

Sull'immigrazione, "che nessuno parli più in Europa di redistribuire i migranti, non è un successo ma una resa ai vostri alleati, a Orban; mentre voi fate un accordo cinico con l'Albania, noi siamo diventati l'Albania dei vostri alleati", ha attaccato Schlein. "Il problema non sono le sue simpatie personali - ha aggiunto -, ma alleanze per raggiungere risultati strategici".

Quanto al green deal, "non si aiutano le imprese negando l'emergenza climatica. Vanno accompagnate nei cambiamenti necessari. Se usciste dalla foga ideologica vedreste che il green deal è un tipo diverso di industria", ha affermato Schlein. "Battiamoci, anche insieme, per ottenere un fondo Ue di almeno 100 miliardi per accompagnare i paesi che hanno case più vecchie come il nostro. Progetti concreti, non vuota propaganda", ha aggiunto.

