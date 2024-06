Il Papa: 'Spacciatori e trafficanti droga sono assassini'

"Non possiamo ignorare le intenzioni e le azioni malvagie degli spacciatori e dei trafficanti di droga: sono degli assassini". Lo ha detto papa Francesco nell'udienza generale, dedicata alla Giornata Mondiale contro l'abuso e il traffico illecito di droga, che ricorre oggi.

Aggiungendo alcune parole 'a braccio' al suo discorso, il Pontefice ha detto, in conclusione: "preghiamo anche per questi criminali che spendono e danno la droga ai giovani: sono criminali, sono assassini. Preghiamo per la loro conversione".

"Avendo conosciuto tante storie tragiche di tossicodipendenti e delle loro famiglie, sono convinto che è moralmente doveroso porre fine alla produzione e al traffico di queste sostanze pericolose", ha evidenziato Bergoglio. "Quanti trafficanti di morte ci sono, perché i trafficanti di droga sono trafficanti di morte, spinti dalla logica del potere e del denaro ad ogni costo! Questa piaga, che produce violenza e semina sofferenza e morte, esige dalla società nel suo complesso un atto di coraggio", ha affermato Francesco, secondo cui "una riduzione della dipendenza dalle droghe non si ottiene liberalizzandone il consumo - questa è una fantasia -, come è stato proposto, o già attuato, in alcuni Paesi. Si liberalizza e si consuma di più".

