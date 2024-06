Comunali, conferenza stampa di Elly Schlein DIRETTA

La segretaria del Pd Elly Schlein in conferenza stampa dopo il risultato dei ballottaggi per l'elezione dei sindaci.

"Un 6 a zero quasi tennistico nei capoluoghi di regione", ha detto Schein nella conferenza al Nazareno. "Una vittoria straordinaria per il Pd e per il campo progressista".

"Una vittoria straordinaria per il Pd e per il il campo progressista che ci dà slancio e speranza per il lavoro che ci aspetta e che dimostra che lavorando uniti le destre si possono battere. Questi risultati dimostrano che siamo in grado di costruire delle coalizioni vincenti", ha evidenziato Schlein.

LA DIRETTA

"C'è stata una bocciatura delle destre sui territori e per le scelte sbagliate del governo e dei suoi alleati. Il messaggio è chiaro: basta coi tagli alla sanità e con i salari bassi, con l'autonomia. Il messaggio è: stiamo arrivando. Questo è il dato. Continueremo testardamente unitari a costruire la coalizione alternativa che batta le destre. Un grido che si è alzato anche da piazza Santi apostoli, nella manifestazione. Dobbiamo proseguire e dare corpo all'alternativa", ha evidenziato Schlein.

"Il tempo dei veti è finito, gli elettori ci hanno detto che con un programma chiaro e candidature credibili sono con noi. Continueremo testardamente unitari. Abituiamoci a fare l'analisi della vittoria perché continueremo a battere le destre", ha affermato la leader dem

Sulla nazionale, "abbiamo sofferto un po' ma non abbiamo mai smesso di crederci. Quindi grazie Zaccagni e speriamo in sabato prossimo. Forza azzurri", ha detto Schlein.

