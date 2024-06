La sindaca di Perugia: 'Il campo largo opportunità per le forze progressiste'

Il campo largo del centrosinistra "rappresenta davvero un'opportunità per le forze progressiste" secondo la neosindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi, eletta alla guida di una coalizione denominata Alleanza per la vittoria con Pd, M5s, Azione e civici.

"La diversità di prospettive e di appartenenza è un elemento di ricchezza in grado di offrire delle risposte complesse ed efficaci, quelle che le comunità ci chiedono" ha spiegato parlando con l'ANSA.

"L'Alleanza per la vittoria su Perugia - ha quindi spiegato Ferdinandi - è stato un insieme di persone, di donne, di uomini, di partiti e di movimenti che si sono messi insieme su dei punti programmatici per la politica della città. Non è stato il risultato di alcun diktat di partito o di leader ma veramente un'unione di forze della città e per la città".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA