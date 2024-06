Migliaia in piazza a Perugia per Vittoria Ferdinandi

Migliaia di persone si sono riversate in piazza, a Perugia, per festeggiare la nuova sindaca della città, Vittoria Ferdinandi.

I tanti presenti sventolano bandiere e cantano in coro Bella ciao.

Ferdinandi è arrivata nel centro storico, dopo aver lasciato il suo comitato elettorale, ed è stata accompagnata in un giro privato all'interno di palazzo di Priori, la sede del Comune.

La sindaca si è quindi affacciata dalla parte della Sala dei Notari per salutare la folla in attesa sotto la pioggia.

"Tornerà ad essere il palazzo di tutti", le sue prime parole.

"Perugia - ha aggiunto - sei sempre stata il mio amore. Ti serviremo con onestà e trasparenza come abbiamo fatto in questi mesi".



