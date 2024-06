Liveblog ballottaggi, lo spoglio per l'elezione dei sindaci

17:06

"Sto provando una grande emozione che ancora non riesco a realizzare. E' un momento bellissimo perché sono riuscito a dare il sorriso alla coalizione che mi supportava. Questa vittoria la desideravo più che aspettarmela. E colgo l'occasione per fare un in bocca al lupo ad Annalisa Petitto che si è battuta e comunque il palazzo di città non sarà solo mio ma di tutti, senza colori e senza partiti". Così il nuovo sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro.

Candidato dal centrodestra ha vinto contro la sua avversaria Annalisa Petitto con una percentuale del 52,36%. "La prima cosa che farò da sindaco - ha aggiunto - è fare una grande riunione con associazioni, enti e consulte per potere cominciare a tracciare un percorso per la città. Poi lavoreremo al programma e siamo già pronti per andarci a sedere per lavorare alacremente per le cose che vogliamo realizzare nei primi 100 giorni".