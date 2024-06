Psicologa e cavaliere, la nuova sindaca Perugia

Ha 37 anni ed è una psicologa la neosindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi. La prima donna della storia a ricoprire questo ruolo nel capoluogo umbro.

Vittoria Ferdinandi nel 2021 è stata nominata cavaliere al merito della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella per il suo contributo nella "promozione di pratiche di autonomia e di inclusione sociale per i malati psichiatrici" relativamente all'esperienza maturata nell'ambito del ristorante e centro polifunzionale Numero Zero a Perugia.

Laureata due volte, in filosofia politica e in psicologia clinica, Ferdinandi, fino alla sua candidatura a sindaca per il centrosinistra e civici, è stata la direttrice del ristorante che dal 2019 ha più della metà del personale composto da pazienti psichiatrici.

La neosindaca ha conquistato il Comune alla guida di una coalizione con Pd, M5s, Alleanza Verdi Sinistra, "Pensa Perugia", "Orchestra per la Vittoria", "Anima Perugia", "Perugia per la Sanità Pubblica".

"Sono una cittadina innamorata di Perugia, della nostra comunità. Qui sono cresciuta, mi sono formata come psicologa clinica e ho deciso di rimanere. Mi sono occupata di "cura" e negli ultimi anni di cura dei più fragili, con un progetto di inclusione che restituisce il diritto al lavoro a persone che soffrono di disturbi mentali e che mi ha portato nel 2021 a essere nominata Cavaliere al merito della Repubblica - diceva Ferdinandi nella sua biografia a corredo della candidatura - Mi piace immaginare il futuro di Perugia e mi piace immaginare di costruirlo insieme a voi. Perugia è una città straordinaria e vorrei che tornasse al centro delle grandi storie di innovazione: la Perugia delle scale mobili, di Umbria Jazz, della Città della Domenica, della sanità pubblica d'eccellenza, la Perugia che per prima in Italia chiuse i manicomi".

