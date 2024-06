Decaro, 'ho votato per diventare ex sindaco'

"Ho votato per diventare ex sindaco".

Così il primo cittadino uscente di Bari e presidente dell'Anci Antonio Decaro, eletto eurodeputato e risultato il più suffragato nel partito con circa 500mila preferenze, in un post su Facebook in cui allega la foto che lo immortala mentre inserisce nell'urna la scheda elettorale dopo aver votato per il ballottaggio al Comune di Bari.

La sfida è tra il candidato del centrosinistra Vito Leccese, ex capo di gabinetto di Decaro, che ha raccolto al primo turno il 48,02 per cento dei consensi, e il candidato del centrodestra Fabio Romito, avvocato e consigliere regionale della Lega, che ha ottenuto il 29,12%.



