"Il Premierato è una riforma che serve al Paese e non al centrodestra. Perché la stabilità renderà l'Italia più competitiva, più credibile. Non si può programmare il futuro, non si possono portare a termine le riforme come fisco, scuola, lavoro, pensioni e così via, se cambiano continuamente le regole del gioco". Lo dichiara in un video pubblicato sui social la ministra per le Riforme Elisabetta Casellati.



