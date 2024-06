Monserrato al voto, unico Comune sardo al ballottaggio

Monserrato, Comune della Città metropolitana di Cagliari con 18.700 abitanti, al voto domenica e lunedì per il ballottaggio tra il sindaco uscente Tomaso Locci e Valentina Picciau.

E' l'unico Comune sardo coinvolto in questa tornata elettorale che va al secondo turno, dopo le quattro vittorie al primo turno del centrosinistra, a Cagliari con Massimo Zedda, a Sassari con Giuseppe Mascia, ad Alghero con Raimondo Cacciotto e a Sinnai con Barbara Pusceddu.

Due settimane fa nessuno dei quattro aspiranti sindaco aveva superato la soglia del 50%. Il candidato che si è avvicinato di più è stato Locci - di area centrodestra - sostenuto dalle liste Monserrato Libera, Monserrato Futura, Monserrato Metropolitana, con il 40,2%.

Picciau, sostenuta da Movimento 5 Stelle, P Progressisti-La Svolta, Pauli Monserrato, Uniti per Monserrato si era fermata al 21,5%. Gli altri due candidati a sindaco di Monserrato erano Alberto Corda, con una coalizione formata da Riformatori, Fratelli d'Italia, Alleanza Sardegna e Civitas Monserrato (19,4%) ed Efisio Sanna (18,7%) sostenuto da Pd e due civiche, Adesso Sardegna e Cultura e libertà.

Al primo turno la particolarità era stata l'assenza del campo largo con Movimento cinque stelle da una parte, a sostegno di Picciau, e Dem dall'altra, punto di forza della squadra di Sanna. I risultati hanno indotto le due parti a una riflessione: troppo lontani da Locci per non prendere in considerazione l'idea di un apparentamento. Che infatti si è concretizzato nei giorni scorsi.

Questa sera in piazza Gennargentu chiusura della campagna elettorale per Picciau con il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini e il sindaco di Cagliari Massimo Zedda.

La risposta di Locci sempre stasera ma ai Giardinetti di via del Redentore con giochi per bambini, comizio, deejay e musica latina.

Schieramenti pronti all'ultima battaglia. Tanti voti da conquistare, a partire da quel 43% di elettori che ha disertato le urne al primo turno. Ci sono poi i voti del centrodestra lasciati liberi da Corda, 1842 preferenze.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA