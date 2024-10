Giuli in Aula con il libro di Tomaso Montanari

"Se amore guarda": è il libro dello storico dell'arte Tomaso Montanari che il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, si è portato in Aula durante il question time dove ha risposto all'interrogazione sulle iniziative volte a incentivare una gestione maggiormente sostenibile delle istituzioni museali presentata da Maurizio Lupi di Noi Moderati.

Il ministro, come hanno potuto verificare i fotografi, ha tenuto il libro proprio sullo scranno di Montecitorio. Il libro è del 2003 e parla del patrimonio culturale come "la nostra religione civile" e come "educazione sentimentale". "Il patrimonio culturale - si sintetizza tra l'altro nella quarta di copertina - può trovare un senso solo se ci permette di liberarci dalla dittatura del presente, dall'illusione di essere i padroni della storia, dalla retorica avvelenata dell'identità".



