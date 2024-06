In arrivo due nuovi decreti legge con la prossima riunione del Consiglio dei ministri, convocata lunedì alle 11.45: sul tavolo del Cdm ci sarà il decreto Campi Flegrei e un dl Infrastrutture, annunciato ieri dal ministro Matteo Salvini, in cui confluiscono anche misure "per il processo penale".

All'ordine del giorno della riunione anche l'adeguamento delle norme nazionali alle regole europee sulle cripto-valute.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA