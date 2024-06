Pd: ora le firme per referendum contro lo spacca-Italia

"Il Pd, insieme alle altre opposizioni, ai movimenti e alla società civile, è pronto a raccogliere da subito le firme per un referendum contro lo Spacca Italia". Lo spiega all'ANSA il capogruppo dem in Senato Francesco Boccia dopo l'ok definitivo all'autonomia differenziata. Boccia nell'Aula del Senato, rivolto alla maggioranza, aveva preannunciato: "Non ci lasciate altro scampo per una raccolta firme per un referendum che sicuramente boccerà lo 'spacca Italia'".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA