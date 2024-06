Grillo, limite del doppio mandato è fondativo del M5s

La regola del doppio mandato? "E' comprensibile che chi oggi si trova al secondo mandato vorrebbe eliminarla. D'altronde l'istinto di sopravvivenza proviene dalla nostra natura animale, ed è insopprimibile. Ma lo scopo di ogni regola, in fondo, è di arginare i nostri istinti animali nell'interesse comune. Il limite alla durata dei mandati è non solo un principio fondativo del movimento, ma è anche un presidio di democrazia fin dai tempi dell'antica Atene. Come ho detto più volte, dovrebbe diventare una legge costituzionale, quantomeno per le cariche più importanti". Così il fondatore M5s Beppe Grillo sul suo blog in una autointervista.

Con il limite del doppio mandato - domanda Grillo a sè stesso - non c'è il rischio che si disperdano competenze acquisite nel corso degli anni? "Avevo proposto un'idea di 'staffetta' in cui gli 'uscenti' avrebbero percepito un compenso finanziato dagli 'entranti' per assicurare il passaggio di consegne e trasferire loro le competenze acquisite". "Senza contare - insiste - che il parlamento dovrebbe innanzitutto interpretare la volontà dei cittadini, che è molto più difficile intercettare quando i parlamentari si rinchiudono nel palazzo per anni. Per tradurre la volontà dei cittadini in legge ci vorrebbero semmai uffici legislativi con professionisti bravi e competenti e non cortigiani senza arte né parte. Il lavoro di un parlamentare dovrebbe essere un altro, vale a dire captare e comprendere le esigenze dei cittadini per tradurle in indirizzo politico, che a sua volta dovrebbe essere tradotto in legge da uffici legislativi capaci e competenti. Tant'è vero che avevamo proposto di cambiare il titolo dei parlamentari da onorevoli a cittadini portavoce", conclude.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA