Meloni in Svizzera per la conferenza di pace: "Unire gli sforzi per aiutare Kiev, l'Italia c'è"

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è questa mattina a Zurigo (al Bürgenstock Resort) per partecipare al vertice sulla pace in Ucraina. La premier è partita per la Svizzera dopo che si è concluso ieri il G7 in Puglia.

"L'Italia ha sempre fatto la sua parte e non ha intenzione di voltare le spalle ma dobbiamo unire tutti i nostri possibili sforzi per aiutare l'Ucraina a guardare al futuro ed è quello che abbiamo fato al G7 sotto la presidenza italiana". Lo ha detto Giorgia Meloni intervenendo alla plenaria del vertice di pace. "Possiamo costruire molto dopo la discussione di oggi", ha aggiunto.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA