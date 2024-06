Meloni: 'Il G7 un successo, l'Ue ci dia il ruolo che ci spetta'

14:53

"Solitamente accade che nei documenti ufficiali le cose acquisite non vengano ripetute pari pari. Nella dichiarazione di Hiroshima il riferimento" all'aborto "era chiaro. Credo che la polemica sia stata costruita in maniera totalmente artefatta, la polemica non è esistita nelle nostre discussioni perché si questo non c'era motivo di litigare". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in chiusura di G7.

"Solitamente accade che nei documenti finali non venga ripetuto quanto già acquisito, rendendoli inutilmente ripetitivi", ha spiegato la premier riferendosi al richiamo di quanto concordato nel G7 di Hiroshima sul tema dell'aborto. "Capisco perchè queste polemiche nascano ma non c'è stata nessuna polemica" all'interno del G7 in Puglia sul tema, ha aggiungo Meloni, ribadendo la sua posizione sulla legge 194: "Non sarà modificata ma solo applicata perché non c'è bisogno di modifiche".

"Nel governo in questi due anni non ci sono stati passi indietro rispetto a questioni come il diritto all'aborto o sui diritti Lgbt, la realtà è diversa da un racconto che vedo animato da diversi presunti osservatori, le cui aspettative sono state deluse". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa al termine del G7 di Borgo Egnazia, aggiungendo che allo stesso modo "non c'è stato nessun passo indietro" sugli Lgbt al G7.