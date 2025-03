Marcia indietro decisiva di Trump sui gas serra

L'amministrazione Trump ha annunciato una clamorosa marcia indietro sui gas serra, una mossa che minaccia di fare a pezzi le fondamenta delle leggi sul clima negli Stati Uniti. Lo riporta il New York Times.

L'Environmental Protection Agency (Epa) ha, infatti, ritirato oggi una sostanziosa serie di norme sull'inquinamento dopo aver dichiarato l'intenzione di voler annullare la storica conclusione di uno studio del governo americano del 2009 secondo cui i gas che riscaldano il pianeta, come l'anidride carbonica, rappresentano una minaccia per la salute umana.



