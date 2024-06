Fontana espelle deputato Lega che fa Decima in Aula (2)

Nonostante i lavori sospesi in Aula nell'esame dell'autonomia differenziata, dentro l'Aula cori e urla. Come ha riferito Andrea Gnassi del Pd, uscendo e rientrando velocemente, alcuni leghisti avrebbero mostrato il segno della decima con le mani, rivolti alle opposizioni. Poco dopo l'Aula ha ripreso i lavori e il presidente Lorenzo Fontana ha annunciato l'espulsione del deputato della Lega, Domenico Furgiuele dopo aver verificato le immagini in cui si vede che il deputato ha fatto il segno della Decima mas rivolto alle opposizioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA