A Campobasso è ufficiale, si va al ballottaggio

E' ufficiale: Campobasso va al ballottaggio per scegliere il sindaco. Al termine della riunione dell'Ufficio elettorale centrale a Palazzo San Giorgio sono stati comunicati i dati corretti (includendo anche i voti disgiunti che erano stati finora omessi). Su Eligendo quindi è stato corretto il risultato: Aldo De Benedittis (centrodestra) è al 48,31 per cento, Marialuisa Forte (centrosinistra) è al 31,89 e Pino Ruta (Cantiere Civico) è al 19,79. I dati si riferiscono a 55 sezioni su 56.

Con i dati corretti stamattina c'è anche l'ufficialità del fatto che i partiti di centrodestra sono molto al di sopra dei consensi ricevuti dal loro candidato sindaco: la coalizione ha superato il 50 per cento (53,02), mentre Aldo De Benedittis si è fermato al 48,31, determinando così il ballottaggio. I partiti del centrosinistra sono al 32,16 per cento, un dato sostanzialmente in linea con i consensi alla candidata sindaca Marialuisa Forte (31,89). Infine il candidato del Cantiere Civico, Pino Ruta, ottiene molti più voti delle liste: il 19,79 per cento contro il 14,82.



