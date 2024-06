Salvini a Bruxelles con Le Pen e Bardella 'per un'Europa nuova'

Il leader della Lega Matteo Salvini vola oggi a Bruxelles per un incontro con Le Pen e Bardella. Lo ha annunciato in una diretta social spiegando che l'intenzione è quella di portare avanti "l'idea di un'Europa nuova".

"Domani sarò a Bruxelles per portare avanti l'idea di una Europa nuova che ci avete chiesto votando il centrodestra. Per noi mai alleanze con la sinistra, mai alleanze con i socialisti". Così il leader della Lega Matteo Salvini in una diretta social.

"In Francia e Germania quelli che parlavano di guerra, che desideravano la guerra, sono stati bocciati dagli elettori, tanto che Macron è stato costretto a sciogliere il parlamento nazionale e a convocare le elezioni il 30 giugno - ha aggiunto il vicepremier -. Domani incontro Le Pen e Bardella, con gli alleati austriaci, olandesi, fiamminghi, portoghesi: cerchiamo di costruire un'Europa diversa". E a un ascoltatore che gli chiedeva di Roberto Vannacci, eletto al Parlamento europeo da indipendente nelle liste della Lega, Salvini ha risposto: "Vannacci è una persona estremamente valida, in gamba, seria e concreta: se uno ha preso mezzo milioni di voti ha l'apprezzamento del popolo".

