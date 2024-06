Comunali: a Campobasso scrutinio a rilento. Possibile il ballottaggio

Con lo scrutinio ufficiale ancora a rilento - solo poche sezioni hanno ultimato lo spoglio - a Campobasso resta incerto l'esito del voto per le elezioni comunali, con la città in bilico tra vittoria al primo turno del candidato del centrodestra e il ballottaggio. Sia i dati dei seggi sia le proiezioni vedono il candidato del centrodestra Aldo De Benedettis sempre attorno al 50 per cento, mentre il centrosinistra, con Marialuisa Forte, è al momento tra il 32 e il 33 per cento. Il terzo candidato, Pino Ruta, del Cantiere Civico, va ben oltre le previsioni della vigilia ed è, al momento, tra il 18 e il 19 per cento delle preferenze.

Uno scenario simile a quello di cinque anni fa, quando il centrodestra nel capoluogo molisano sfiorò la vittoria al primo turno, ma poi al ballottaggio contro i Cinquestelle perse la partita: determinanti furono, allora, i voti degli elettori del centrosinistra, rimasto fuori dal secondo turno. Tenuto conto che alle 19 erano state scrutinate 76 sezioni su 171, l'esito è ancora incerto e bisognerà attendere qualche ora. A Termoli, invece, si va verso una netta vittoria al primo turno del candidato del centrodestra, Nico Balice. Quello della città rivierasca è un test significativo perché fino allo scorso anno era sindaco l'attuale presidente della Regione Molise, Francesco Roberti: il centrodestra si è presentato compatto, mentre il centrosinistra non ha trovato unità ed è sceso in campo con cinque diversi candidati. Per quanto riguarda le Europee, in Molise resta incerta la rielezione dell'europarlamentare uscente Aldo Patriciello: 66 anni di Venafro, candidato per la prima volta con la Lega dopo l'addio a Forza Italia, è arrivato secondo nella circoscrizione dell'Italia meridionale dopo il generale Vannacci.

Lo scrutinio in questa stessa circoscrizione resta incompiuto perché mancano ancora i dati di una sezione di Campobasso dove non si è riusciti a concludere le operazioni e oggi le schede sono state portate in Tribunale dove verranno ricontate.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA