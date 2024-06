Elezioni: tre Comuni non inviano dati, Imperia chiude per ultima

La provincia di Imperia è stata una delle ultime in Italia ieri a chiudere la giornata elettorale in quanto tre Comuni, Montegrosso Pian Latte, Mendatica e San Bartolomeo al mare, per un disguido non sono riusciti a trasmettere nei tempi previsti i dati dell'affluenza alla piattaforma del Dipartimento Affari Interni e Territoriali (Dait), che a sua volta li ha pubblicati su Eligendo del ministero dell'Interno. La prefettura di Imperia è stata costretta a contattare i responsabili, che nel frattempo avevano lasciato gli uffici demografici, e a farli rientrare per terminare gli adempimenti. Anziché verso le 23.30, come nella media italiana, la chiusura è avvenuta intorno alla mezzanotte e trenta. Nessun problema per altri comuni come Sanremo, Imperia, Ventimiglia e Diano Marina, che trasmettono tramite un web service che consente l'invio dei dati al ministero senza bisogno di accedere alla piattaforma Dait.



