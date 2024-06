Meloni con Rama all'hotspot per i migranti a Shengjin

La premier Giorgia Meloni, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il primo ministro albanese Edi Rama sono giunti al porto di Shengjin, per una visita all'hospot destinato alle procedure di ingresso dei migranti, realizzato in base al Protocollo fra Italia e Albania.

Meloni è atterrata a Tirana per poi spostarsi in elicottero a Gjader, nell'area dove, in base al Protocollo fra Italia e Albania sulla gestione dei migranti, sorgerà la struttura per il trattenimento per le procedure di verifica dei requisiti di permanenza in Italia e di rimpatrio. Accolta dal primo ministro albanese Edi Rama, Meloni ha effettuato un veloce sopralluogo.





